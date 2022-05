09 dreht einen Pausenrückstand

Das letzte Heimspiel von Ahmed Ali als 09-Coach endete ziemlich versöhnlich – zumal das bis kurz nach dem Seitenwechsel nicht in Stein gemeißelt war.

Der SC Greven 09 hat mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Mesum II im letzten Heimspiel der Saison die Vizemeisterschaft perfekt gemacht. Dabei erwiesen sich die Mesumer als harte Nuss, die erst nach der Halbzeitpause geknackt wurde.

„Wir hatten im ersten Durchgang viel Ballbesitz, wussten aber nicht so recht was damit anzufangen“, erklärte 09-Coach Ahmed Ali. Ganz im Gegensatz zu den Gästen, die gleich mit der ersten richtigen Gelegenheit durch Mika Staats in Führung gingen (24.).

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber allerdings auf und kamen durch Mike Liszka zum Ausgleich (50.). Liszka hatte allerdings noch nicht genug und drehte die Partie nach Vorlage von Bastian Ascheberg (75.). Malte Drewes machte den Deckel drauf (90. + 1).