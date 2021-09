09 hat 05 mit 2:0 im Griff

Fußball-Bezirksligist SC Greven 09 hat gegen Emsdetten 05 in die Erfolgsspur zurück gefunden. Im Flutlichtspiel am Dienstag gewann die Mannschaft von Marcel Pielage verdient mit 2:0 (1:0) Toren. Grevens Trainer zeigte sich vor allem von der Defensivarbeit seines Teams angetan. Trotz der beiden Treffer reklamierte er dagegen noch Steigerungsbedarf im Spiel nach vorne. Bernd Lakenbrink und Nicolas Kriwet trafen für 09.

Für Emsdetten 05 war es ein gebrauchter Abend. Der SC Greven 09 dagegen fand nach dem Ausrutscher am ersten Spieltag in Hauenhorst (0:1) zurück in die Erfolgsspur. Im Flutlichtspiel am Dienstag gewann die Mannschaft von Marcel Pielage verdient mit 2:0 (1:0) Toren. Dabei war Emsdetten 05 vor allem in der ersten Halbzeit im Vergleich zum 5:1-Sieg über Münster 08 zum Auftakt nicht wiederzuerkennen.