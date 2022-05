SC Greven 09: Sieg im Verfolgerduell?

Greven

Sind die Bezirksliga-Fußballer des SC Greven 09 in der Lage, den Kampf um die Meisterschaft noch einmal spannend zu gestalten? Neun Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Concordia Albachten. Aus diesem Grunde ist die Pielage-Elf in der Pflicht, jeweils dreifach zu punkten. Am morgigen Donnerstag geht es im Duell der Verfolger zum SV Burgsteinfurt – auch dort müssen die 09-er liefern.

-mw-