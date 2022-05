6:0-Kantersieg zum Start in die neue Saison

Die neugegründete Herren-30-Mannschaft des SC Greven feierte zum Start in die neue Tennissaison einen glatten 6:0-Kantersieg.

Am vergangenen Wochenende hatten die neuformierten Herren 30 des SV Greven zum Start in die Saison die erste Mannschaft des SV Westfalia Leer zu Gast. Die ersten beiden Einzel bestritten Matthias Pelster (SVG) gegen Nico Berger und Christian Ahrens (SVG) gegen Henning Höseler. Matthias Pelster dominierte das Match und gewann souverän in zwei Sätzen 6:4 und 6:1.

Auch Christian Ahrens kontrollierte seinen Gegner und gewann abgeklärt mit 6:4 und 6:3. Danach spielte Sascha Kolodzey (SVG) gegen Johannes Kleinehollenhorst und Michael Bücker (SVG) gegen Andreas Companie. Michael dominierte ebenfalls die Partie und gewann das Match mit 6:2 und 7:5. Sascha verlor den ersten Satz mit 4:6, konnte sich jedoch im zweiten Satz fangen (6:1) und gewann den Match-Tiebreak mit 10:8.

Somit war der Sieg nach den Einzeln bereits gesichert und die Doppel waren an der Reihe. Tim Herding und Matthias Pelster ließen ihren Gegnern keine Chance und gewannen 6:4; 6:2. Michael Bücker und Christian Ahrens ließen ebenfalls nichts anbrennen und gewannen 6:3; 6:1. Somit war es am Ende ein erfolgreicher Sonntag mit einem 6:0-Sieg für den SV Greven.