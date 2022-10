Abstand vergrößert

Die Tischtennisherren lassen in der Verbandsliga bislang wenig liegen. Auch in Ochtrup nicht, wo sie zwar drei Stunden kämpfen müssen, am Ende jedoch klar mit 9:4 gewinnen.

Tischtennis: SVG kämpft sich in Ochtrup zu zwei Punkten

Gespannt, mit welcher Aufstellung der Gastgeber antreten würde, reiste Tischtennis-Verbandsligist SV Greven zum SC Arminia Ochtrup II. Bei den vielen personellen Optionen, über die Ochtrup verfügt, wusste man nicht, was einen erwartet: eine unschlagbare Topmannschaft oder eine Sechs, die in der Verbandsliga zu den Absteigern gehören würde. Am Ende war es eine Mischung aus beiden Varianten, die den Grevenern zwar einen harten Kampf lieferte, einen weiteren Sieg des SVG jedoch nicht verhindern konnte. 9:4 hieß es schließlich für die Gäste, die dafür mehr als drei Stunden kämpften und einige Fünfsatzmatches auf ihre Seite bringen mussten.

Eine schon fast gewohnte 2:1-Führung in den Doppeln bauten die Grevener kontinuierlich aus, obwohl insbesondere Hendrik Waterkamp (gegen Dinkhoff) und Rajeevan Sithamparanathan mächtig kämpfen mussten.

So stand es zwischenzeitlich schon 6:1 für den SVG, ehe der deutlich verbesserte Roman Lakenbrink gegen Timo Scheipers unglücklich mit 13:15 im Entscheidungssatz unterlag.

Zwar stellte Sinan Incegoz den alten Abstand wieder her, doch nach Niederlagen von Max Haddick und Hendrik Waterkamp kamen die Gastgeber auf 4:7 heran.

Nun war es an Stephan Bothe und dem seit Wochen stark aufspielenden Rajeevan Sithamparanathan, den Sack zuzumachen. Bothe drehte dabei einen 4:7-Rückstand im fünften Satz in ein 11:7, während Sithamparanathan in vier knappen Sätzen zum Erfolg kam.

„Zwar waren die Ochtruper ohne ihren Spitzenmann Ligocki, aber sie haben soviel andere gute Spieler im Kader, die man auch erst einmal schlagen muss“, meinte Stephan Bothe nach der Begegnung. Jetzt können die SVGler durchatmen, denn mit 9:3 Punkten haben sie den Abstand zur unteren Tabellenhälfte ausgebaut.