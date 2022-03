Abwehr fällt im zweiten Durchgang auseinander

Die Handballerinen des SC Greven 09 waren zwischenzeitlich gar nicht so schlecht in der Partie. Spätestens nach dem Seitenwechsel zeigten sie gegen den Tabellenvierten aus Coesfeld jedoch einige Schwächen auf.

Mit einer 20:31 (9:12)-Klatsche endete für die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 das Heimspiel gegen die DJK Eintracht Coesfeld. Wie schon am Freitagabend in Nettelstedt brachte der Tabellenachte auch am Sonntagabend in der Rönnehalle keine spielerische Glanzleistung auf das Parkett. Für Trainer Daniel Geers lag das an der von Ausfällen (Verletzungen und Corona-Kontakte) geprägten Trainingssituation.

Gleich in den ersten Minuten verballerten die 09-Damen einige Hundertprozentige. „Unsere ersten beiden Tore waren Siebenmeter“, verwies der SCG-Coach auf das 1:1 (6.) und das 2:1 (9.), für die beide Juliane Post verantwortlich war. Anschließend konnten sich die Grevenerinnen zwar mit 5:2 (13.) an die Spitze setzen, ihre Fehler jedoch nicht abstellen.

„Dass wir Probleme hatten, hat sich durchs ganze Spiel gezogen“, beobachtete Geers. Fehlwürfe und technische Fehler machten dem Heimteam im Angriff zu schaffen. „Irgendwann hat sich der Frust aus dem Angriff auch auf die Abwehr übertragen“, stellte der Trainer fest. Dadurch ergaben sich auch die insgesamt sieben Zeitstrafen im Spielverlauf. „Wir waren häufiger zu spät am Gegner“, gab Geers zu. Schwierigkeiten bereitete besonders eine Rückraumspielerin – Magda Hemker, mit acht Treffern erfolgreichste Schützin aus Coesfeld. „Sie hat uns wie erwartet das Leben schwer gemacht“, meinte der SCG-Coach. Eine weitere Rückraumspielerin wusste sich ebenfalls gut in Eins-gegen-eins-Situationen durchzusetzen. Außerdem war das DJK-Team stark darin, seine Außen freizuspielen. Ansonsten punktete Coesfeld, so wie die Gastgeberinnen, meist über Einzelaktionen.

Mit dem 7:8 (21.) lagen die 09-Damen zum ersten Mal seit dem 0:1 (3.) hinten und liefen fortan einem Rückstand hinterher. Der hielt sich mit dem 9:12 (29.) zur Pause noch in Grenzen, doch in der zweiten Halbzeit wurde der Abstand schnell größer. Über 11:16 (36.) und 13:18 (38.) fielen die Grevenerinnen auf 14:22 (42.) zurück und kassierten kurz vor Schluss noch mal drei Gegentreffer in Folge zum deutlichen 20:31-Endstand.

Greven 09: Noetzel, Tadday - Post (6/4), Suwelack (3), Hübenthal (2), Overhageböck (2), Langkamp (2), Lamboury (1), Austermann (1), Lake (1), Mikowsky (1), Socha (1) und Ortmeier.