Adlern die Flügel stutzen

Greven

Die Handballfreunde Reckenfeld-Greven präsentieren sich zu Beginn der neuen Saison bereits in einer sehr guten Verfassung. Drei Sieg in Folge gelang dem heimischen Kreisligisten zum Auftakt der Spielzeit – am Wochenende soll der vierte folgen. Die 05-Herren wollen bei Adler Münster erneut als Sieger vom Platz gehen, dürfen die Hausherren jedoch nicht unterschätzen.

-hri-