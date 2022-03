Ahmed Ali trifft mit Greven 09 auf seine eigene Zukunft

SC Münster 08 vs. SC Greven 09, 13. vs. Zweiter – hört sich zunächst nicht allzu spektakulär an. Doch die Begegnung bringt mehr Brisanz mit sich, als man zunächst vermuten mag.

Der Tabellenzweite der Bezirksliga Staffel 12, Greven 09, trifft am Donnerstagabend auf den abstiegsbedrohten SC Münster 08. Das kuriose an der Geschichte ist, dass 09-Coach Ahmed Ali ab der kommenden Spielzeit beim Kontrahenten an der Seitenlinie stehen wird.

„Mein voller Fokus liegt auf meiner aktuellen Mannschaft. Und das ist Greven 09. Gerade als Trainer habe ich da auch eine gewisse Verantwortung. Von mir aus kann 08 gegen alle gewinnen, außer gegen uns“, will der Chefcoach seinem künftigen Club keinesfalls Schützenhilfe im Abstiegskampf geben. „Ich verspüre keinen Druck. Eher freue ich mich auf die Partie und hoffe, dass wir die drei Punkte mitnehmen.“

Warum die Münsteraner überhaupt so weit unten drin stehen, ist für Ali noch immer ein Rätsel: „Die Jungs sind alles klasse Kicker. Von den Einzelspielern her gehören sie eigentlich zu den besten fünf oder sechs Teams der Liga. Man kennt es ja aber auch aus der Bundesliga, dass die guten Mannschaften unten rein rutschen. Das ist im Sport manchmal einfach so.“

Münster 08 kein Selbstläufer

Die Formkurve der Gastgeber spricht ebenfalls nicht für den aktuellen Tabellenplatz 13 mit einem Punkt Vorsprung auf die rote Zone. Im neuen Jahr sammelten sie zehn Punkte aus vier Spielen. Nur gegen Germania Hauenhorst punktete das Team von Julian Wiedenhöft nicht dreifach. „Sie sind gut in die Serie gestartet. Wenn sie so weiter spielen, werden sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und das sage ich nicht, weil ich da hin wechsle, sondern aus meiner heutigen Position als Greven-Trainer.“

Auch der knappe 3:2-Erfolg im Hinspiel zeigte bereits, dass die Münsteraner keine Laufkundschaft sind. „Es war ein geiles Spiel, in dem es Hin und Her ging“, erinnert sich der 09-Coach noch gut. „Wir haben es damals unnötig spannend gemacht. Trotzdem habe ich schon dort das Potenzial in der Truppe gesehen. Das war einer der Gründe, warum ich mich für sie entschieden hab. Julian und Co leisten dort seit Jahren sehr gute Arbeit.“

Doch auch die Grevener meldeten sich nach ihrer fast vierwöchigen Pause eindrucksvoll zurück. Mit 5:2 wiesen sie die Ibbenbürener Spvg. in die Schranken. Zudem stoßen Nicolas Kriwet und Finn Liebert zurück in den Spieltagskader. Fehlen wird hingegen Rechtsverteidiger Linus Wolberg, für den Ali jedoch bereits einen „adäquaten Ersatz“ parat hat.