SVG-Turnerinnen verbessern sich in der Münsterland-Liga um einen Platz

In der Rückrunde der Münsterland-Liga startete die mit Abstand jüngste Mannschaft der Konkurrenz im Liga-Bereich in Ibbenbüren. Martha Wieskötter, Lotta Hauschild, Klara Bernhardt, Samantha Heines, Greta Köching, Felicitas Riederer und Jule Rosendahl erreichten im Vergleich zur Hinrunde mit Platz sieben eine erfreuliche Verbesserung um einen Platz. Zur Mannschaft gehört ebenfalls Hannah Koopmann. „Unser erstes Teilziel ist damit erreicht“, erklärte Trainerin Steffi Heines nch dem vielversprechenden Auftritt sehr zufrieden.

Nach der langen wettkampflosen Coronazeit war aller Anfang schwer. Für die jungen Turnerinnen galt es im Ligabereich des Münsterlandes ganz neue Wettkampferfahrungen als Mannschaft zu sammeln. Sie mussten sich in diesem Wettkampf-Format erst mal neu orientieren.

Dabei kämpften die Mädels sich in der Rückrunde weiter nach vorne. Stärkste Geräte der Mannschaft waren Sprung und Boden. Im Vergleich zur Hinrunde erturnten sie in der Gesamtwertung am Boden gleich ganze zwei Punkte und am Sprung einen Punkt mehr.

Kampfrichterinnen für den SVG waren diesmal Denise Blomberg am Balken und Jaqueline Schudzich am Sprung.

Erklärtes Ziel der jungen Grevener Mannschaft sei im nächsten Jahr eine weitere Verbesserung, so ihre Trainerin Heines. Dafür gelte es kontinuierlich und fleißig weiter zu trainieren, damit dann 2023 der Aufstieg möglich wird.