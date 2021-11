Anna Güttler turnt auf Rang fünf

Die 15-jährige Saerbeckerin Anna Güttler, die für den TV Ibbenbüren startet, hat sich beim überhaupt ersten möglichen Wettkampf nach dem langen Lockdown im Gerätturnen auf westfälischer Ebene trotz körperlicher Beeinträchtigungen in beeindruckender Weise für den Deutschland-Cup qualifiziert.

Somit war der Grundstein gelegt, nach 2019 zum zweiten Mal Teil des Deutschland-Cups zu sein, der höchsten Wettkampfebene, die unterhalb des geförderten Leistungssports für die TVI-Turnerin erreichbar ist. Mit viel Ausdauer absolvierte Anna daraufhin selbstständig täglich ein Grundlagenprogramm neben ihrem eigentlichen Training an den Geräten, um sich so auf den Wettkampf auf Bundesebene vorzubereiten.

Am vergangenen Wochenende holte sie sich nun den Lohn für diesen Einsatz und kehrte mit Platz 5 vom Deutschland-Cup in Paderborn zurück. Anna startete ihren Vierkampf selbstbewusst am Boden, wo sie mit einer ausdrucksstarken Übung und Platz 7 an diesem Gerät ein erstes Ausrufezeichen setzte.

An den folgenden Geräten Sprung und Barren zeigte Anna, dass sie sich weiter an die Spitze der Konkurrenz turnen wollte. So sprang sie sich mit zwei gelungenen Tsukaharasprüngen am Sprungtisch auf Platz 3 an diesem Gerät. Diese Geräteplatzierung erreichte Anna auch am Barren, an dem sie mit ihrer routinierten Barrenübung erneut zu überzeugen wusste.

Am letzten Gerät, dem Schwebebalken, stockte Anna ihre Übung im Vergleich zum Qualikationswettkampf weiter auf und war eine von wenigen Turnerinnen an diesem Tag, die ihre Übung sturzfrei präsentierte.

Bei der Siegerehrung bestätigte sich dann der Eindruck ihrer mitgereisten Fans, dass Anna ihren 8. Platz von 2019 übertroffen haben könnte. Stolz nahm sie die Urkunde für Platz 5 der 14/15-jährigen LK-Turnerinnen Deutschlands entgegen.

Neben der Einzelwertung gab es an diesem Tag auch eine Mannschaftswertung im Rahmen des Bundespokals der Landesturnverbände. Dort erreichte Anna gemeinsam mit einer Turnerin aus Dortmund und zwei Turnerinen aus Wüllen in den Alterklassen der 12/13 -Jährigen bis 14/15-Jährigen den 4. Platz für den Westfälischen Turnerbund.

Stolz und voller Zuversicht, dass das kommende Jahr sportlich wieder ohne Coronabeschränkungen sein wird, bereitet sie sich nun mit ihren Vereinskolleginnen auf eine neue Saison vor, in der neben den gewohnten Einzelwettkämpfen auch wieder der Ligabetrieb starten soll. Bereits am nächsten Wochenende fahren sie dazu mit ihren Trainern Sabine Erfmann, Klaus Abraham und Sophie Loose zu einem ersten ganztägigen Trainingstag in eine extra angemietete Halle zum intensiven Trainieren.