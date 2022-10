Ärger statt Einspareffekte

Die Idee, Duschen in Sporthallen abzustellen, kam gar nicht gut an. Wie es scheint, wird die Stadtverwaltung in der kommenden Woche neue Überlegungen präsentieren.

Duschen hat in der Regel eine abkühlende Wirkung. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum die von der Stadt angekündigte Schließung der Duschanlagen in städtischen Sporthallen für Hitzewallungen gesorgt hat. Oder wie es SSV-Vorsitzender Andy Storkebaum treffend formuliert: „Das hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.“ Jetzt soll nachgebessert werden. Für die Ratssitzung am kommenden Mittwoch will das Sportamt nach einem Gespräch mit dem Stadtsportverband neue Vorschläge unterbreiten, wie kurzfristig Energie in Sporthallen eingespart werden kann. Und zwar so, dass die Maßnahmen von den Betroffen mitgetragen werden. Storkebaum, der am Donnerstag erörterte Details nicht verraten will, bekräftigt: „Es gibt eine Lösung. Und die tragen wir als SSV auch mit.“