Auf dem Punkt gelandet

Manchmal fallen die letzten Meter vor dem Erreichen eines Ziels besonders schwer. Insbesondere dann, wenn widrige Umstände ein Weiterkommen zunächst unmöglich machen. So wurde das Tanzpaar Nicole und Christian Pfingstl, das für den TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven in der Startklasse Senioren II C antritt, kurz vor dem Aufstieg in die B-Klasse ausgebremst, da in Corona-Zeiten kaum Turniere angeboten wurden.

Doch aktuell hat der Tanzsport wieder Fahrt aufgenommen. Und so machten sich die beiden, unterstützt von anderen Tänzern des Vereins, auf den Weg nach Bielefeld in die Seidenstickerhalle, um beim traditionellen Großturnier „Ostwestfalen tanzt“ den Aufstieg perfekt zu machen.

Aber viele Tänzer fürchten, dass doch noch auf der Zielgeraden die Puste ausgeht. Bei Nicole und Christian war das nicht der Fall. Souverän und nervenstark konnten sie sich von Runde zu Runde steigern und erreichten im letzten Tanz des Turniers, dem Slow Foxtrott, den dritten Platz. Mit dem dadurch erzielten fünften Rang im Gesamtklassement des stark besetzen Turniers legten die beiden eine Punktlandung hin und konnten den Aufstieg perfekt machen.

Nicole und Christian hatten damit am Samstag den ersten Turniertag sehr erfolgreich abgeschlossen und das Startrecht für die höhere Startklasse erworben, in die sie am Sonntag direkt mit der Teilnahme am Turnier der Senioren II B einstiegen. Der erste Auftritt in der neuen Liga ist immer etwas Besonderes. Und da ärgert man sich sicherlich nicht so sehr, wenn es zunächst nur für die hinteren Ränge reicht. Aber man freut sich natürlich umso mehr, wenn man schon ins Finale kommt. Und das schafften Nicole und Christian Pfingst mit einem hervorragenden sechsten Platz als Endergebnis.

Am Samstagmorgen machte sich das Grevener Tanzpaar Helga Kirchhof und Jürgen Sasse schon sehr zeitig auf den Weg nach Bielefeld, da ihr Turnier im Zeitplan des Großturniers „Ostwestfalen tanzt“ schon sehr früh angesetzt war. Die beiden Turniertänzer starten für den TSC Ems-Casino Blau-Gold in bei den Senioren III A. Diese Startklasse wurde in letzter Zeit durch viele Paare, die vorher in der jüngeren Liga Senioren II A tanzten, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch leistungsmäßig verstärkt. Daher war ein harter Wettbewerb im Teilnehmerfeld mit 11 startenden Paare zu erwarten.

Helga und Jürgen hatten Ihre aufsteigende Form schon Ende Oktober beim letzten Turnier des NRW-Pokals mit dem dritten Platz im Gesamtwettbewerb unter Beweis gestellt. Auch in Bielefeld gelang der Turnierstart perfekt, denn als einziges Paar erhielten sie die Maximalzahl der Kreuze, mit denen die Wertungsrichter die Paare in die nächste Runde schicken und waren somit schon Favoriten für den Turniersieg, der dann auch souverän gelang.