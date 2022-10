Auf der Erfolgswelle

Das war ein durch und durch souveräner Auftritt. Die A-Juniorenfußballer des SC Greven 09 haben ihren gelungenen Saisonstart am vergangenen Wochenende mit einem 5:1-Heimsieg gegen SC Westfalia Kinderhaus untermauert. Der Tabellenvierte aus Münster hatte es schwer, überhaupt in die Nähe des Grevener Tores zu kommen. Der SC 09 festigte mit dem Sieg seine Tabellenführung.

Die A-Junioren des SC Greven 09 haben ihren gelungenen Saisonstart am vergangenen Wochenende mit einem 5:1-Heimsieg gegen SC Westfalia Kinderhaus untermauert.

Dass es für den Tabellenvierten aus Münster in Greven schwer werden würde etwas Zählbares mitzunehmen war vornerein erwartbar. Dass die Mannschaft von Damian Feldmann den Gästen aber so wenig Torraumszenen anbot, war dennoch verwunderlich. Lediglich zweimal drangen die Münsteraner in Spielabschnitt eins bis in die Nähe des Grevener Gehäuses vor. Dabei taten sich in der ersten halben Stunde auch die Nullneuner schwer, jedoch löste der bereits sechste Saisontreffer von Erion Shaqiri in der 31. Spielminute den Knoten im Grevener Spiel. Erik Ahlert legte nur drei Minuten später das 2:0 nach und stellte die Weichen zur Pause klar auf Heimsieg.

Nach dem Seitenwechsel machten die Nullneuner zuerst dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Spielerisch kombinierten sie sich immer wieder in das Angriffsdrittel. Folgerichtig kamen sie auch zum nächsten Tor (59.). Wieder Erion Shaqiri – 3:0. Bis in die Schlussphase verwalteten sie das Ergebnis, dann kamen die Zuschauer noch einmal auf ihre Kosten. Das 4:0 fiel in 81. Minute durch Ali Nazari. Er war es auch, der in der Nachspielzeit eine Antwort auf den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gäste fand.

Der 5:1-Heimerfolg beschert den Grün-weißen weiterhin den Platz an der Sonne und lässt auch Trainer Damian Feldmann zuversichtlich auf die kommende Woche blicken. Am Sonntag steht in Wettringen das Duell des Ligaprimus aus Greven gegen den ersten Verfolger, den FC Vorwärts Wettringen an. „Wir wissen um unsere und auch um Wettringens Stärkenprofil und fahren mit dem klaren Ziel von drei Punkten nach Wettringen“, zeigt sich Feldmann optimistisch. Anstoß am Sonntag ist um 11 Uhr.