Auf die Mitglieder ist Verlass

Monatelang bewegte sich im Sport im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Deshalb war die Sorge vor einem Mitgliederschwund in Folge der Pandemie-Beschränkungen groß. Dass die Befürchtungen nicht unbegründet waren, belegen die neuesten Zahlen des Landessportbundes (LSB). Allein im Kreis Steinfurt haben die Sportvereine in den vergangenen beiden Jahren 6000 Mitglieder verloren. Die Zahl derjenigen, die unter dem Dach der über 300 Sportvereine im Kreis Steinfurt organisiert sind, ist seit 2020 rückläufig. Zu Jahresbeginn hat sie sich bei rund 140.000 eingependelt. Der genauere Blick zeigt aber auch: Das Sportsystem an sich hat sich in der Krise als robust erwiesen. Die überwiegende Zahl der Mitglieder ist ihren Vereinen treu geblieben. Einbußen vermelden vor allem Großvereine.

