Auf leichten Füßen

Das Meisterschaftsrennen hat begonnen. Seit Sonntag ist er wieder voll im Gange, der Kampf um die Krone in der Bezirksliga. Der SC Greven 09, derzeit in der Verfolgerrolle, startete mit einem vielversprechenden Sieg gegen den SuS Neuenkirchen II.

Plötzlich war sie wieder da: diese Leichtigkeit, mit der es Grevens Offensivkünstler an einem guten Tag verstehen, die gegnerische Abwehrreihe schwindelig zu spielen. Solche guten Tage gab es in der zurückliegenden Vorbereitung selten. Daher waren vor dem Bezirksligaauftakt gegen den SuS Neuenkirchen II Zweifel berechtigt, ob die erfolgreiche Rückkehr aus der kurzen Winterpause gelingen würde. Nach dem 5:2 sei festgestellt: sie gelang. Am späten Sonntagnachmittag meldete sich die Elf des SC 09 sogar mit einer gewissen Leichtigkeit zurück. Gleichwohl: Gänzlich befreit wirkte der Grevener Auftritt nicht. In der Anfangsphase trat der Tabellenzweite wie gelähmt auf, um mit zunehmender Spieldauer alle Zweifel zu zerstreuen.

Doch der Reihe nach: Zunächst schien es, als würden Grevens Fußballer diesen Nachmittag lieber in der warmen Stube, als auf dem nasskalten Kunstrasenplatz verbringen. Was man ihnen angesichts des Dauerregens nicht einmal verübeln mochte. Die Mannschaft von Marcel Pielage und Ahmed Ali benötigte eine halbe Stunde, um sich einigermaßen zurechtzufinden. Ohne Emre Kücükosman und ohne ihren noch nicht spielberechtigten Neuzugang Montasar Hamammi, der die Lücke des Spielgestalters hätte füllen können, ging im Aufbauspiel der Grevener wenig. Erst später war es Finn Liebert, die geballte Grevener Offensivkraft mit Patrick Fechtel, Nic Kriwet und Mike Liszka in Szene zu setzen.

Die Gäste aus Neuenkirchen drückten hingegen das Gaspedal bis zum Anschlag durch und rückten Luca Peppenhorst in den Mittelpunkt des Geschehens. In der 26. Minute war der 09-Keeper geschlagen und Neuenkirchen auf dem besten Weg, mit einer couragierten Vorstellung dem Favoriten den Schneid abzukaufen.

Dass die zu diesem Zeitpunkt behäbig wirkenden Grevener sieben Minuten später eine Antwort lieferten, lag auch an dem Umstand, dass der Schiedsrichter nach einem abgeblockten Schussversuch von Linus Wolberg auf Handelfmeter entschied. Diese Gelegenheit ließ sich Patrick Fechtel nicht nehmen. Fechtel war es auch, der nur fünf Minute später dafür sorgte, dass sich das Blatt wendete. Und wie. Ganz im Stil eines Vollstreckers verwandelte er per Hacke nach einem Freistoß. Ein sehenswerter Treffer.

Ein Tor genau zum richtigen Zeitpunkt. Zumindest aus Sicht der Gastgeber, denen im ersten Durchgang zwar wenig gelang, die dafür im richtigen Moment zur Stelle waren. So wie Finn Liebert kurz vor dem Pausenpfiff. Sein Treffer zum 3:1 hatte schon etwas Vorentscheidendes.

Fortan wirkten die Neuenkirchener gebremst, während Greven mehr und mehr aufblühte. Der eingewechselte Malte Drewes verpasste das 4:1 nur knapp, als er den Ball an den Pfosten setzte (70.). Dafür schraubte der ebenfalls eingewechselte Johannes Mennemeyer (86.) das Ergebnis in die Höhe, bevor die Gäste noch einmal verkürzten (83.). Doch zu diesem Zeitpunkt war längst klar, dieser Sieg würde dem Konto der Grevener gutgeschrieben werden. Nach einer sehenswerten Kombination zwischen Bernd Lakenbrink und Philipp Brüggemeyer brachte schließlich erneut Liebert formvollendet den Ball per Kopf im Netz unter. Der Treffer zum 5:2 zeigte: mit dieser Leichtigkeit ist mit dem SC Greven 09 weiter zu rechnen. Dessen Konkurrent Albachten gab sich am Sonntag keine Blöße und gewann gegen Bösensell mit 2:0. Somit bleibt es bei vier Punkten Abstand.

SC Greven 09: Peppenhorst – Aufderhaar, Wolberg, Kraus, Brüggemeyer – Lakenbrink, Liebert, Klaas, Fechtel (60. Mennemeyer)– Kriwet (69. Drewes), Liszka.