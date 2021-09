Ok – das Kind ist in den Brunnen gefallen und der Start in die Saison ein wenig in den Sand gesetzt, aber Aufgeben ist keine Option für die Fußballer von BG Gimbte. Die Mannschaft von Trainer Daniel Helmes kassierte am vergangenen Wochenende eine durchaus bittere 0:2-Niederlage beim SC Nienberge. Am kommenden Sonntag steht gegen Eintracht Münster das nächste Kellerduell an – die einfache wie erfrischende Devise von Trainer Daniel Helmes lautet: besser machen.

Nach dem 0:2 gegen Nienberge war der Coach der Blau-Gelben etwas zwiegespalten, fasste sich aber schnell wieder: „In der ersten Halbzeit fehlte bei uns die Körpersprache, doch nach dem Wechsel haben wir es viel besser gemacht. Wir hätten auch den Ausgleich erzielen können, doch das sollte eben nicht sein. Im Prinzip ist es aber nicht etwa so, dass wir chancenlos wären. Wir müssen halt von Anfang an kämpfen, dann wird es auch klappen“, ist sich Helmes sicher.

Er denkt darüber hinaus nicht etwa, dass der durchwachsene Saisonstart großartig Spuren hinterlassen wird. „Es wird niemand Trübsal blasen. Natürlich ärgert man sich, aber es ist doch nur Fußball, nur Hobby. Das nimmt bestimmt niemand mit nach Hause.“

So ist der heimische A-Ligist also mittlerweile auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, doch das sei kein Grund, jetzt etwa mit weniger Optimismus in die nächsten Partien zu gehen. Vor allem im Heimspiel gegen Eintracht Münster wollen die Helmes-Schützlinge von Beginn mit einer anderen Körperhaltung an den Start gehen. Dann sei ein Sieg sicher möglich. Helmes: „Wir müssen über das Kollektiv kommen. Wenn wir den Kampf annehmen, werden wir auch das Quäntchen Glück haben, das man einfach braucht.“