Aufstieg nachlanger Durststrecke

Nach einer langen Durststrecke ohne Tanzturniere, sechs Monaten ohne Training in Präsenz, stattdessen mit viel virtuellem Einzeltraining, haben es Marian Madeia und Kristin Bahn geschafft, bei einem der ersten Turniertage seit langem ihren Aufstieg in die C-Klasse zu feiern. In einem Feld von acht Paaren setzten die Grevener, die für die Tanzsportabteilung Phoenix starten, in Bielefeld klar an die Spitze und holten in der D-Klasse den ersten Platz.

Im neuen Outfit konnten beide zusammen mit Peter Unrau und Hanna Pulpanek, die bei der Landesmeisterschaft im letzten Jahr bereits aufgestiegen waren, am anschließenden Turnier der Hauptgruppe C teilnehmen. Hier schafften es beide Paare in einem Feld von 16 in die erste Zwischenrunde. Unrau/Pulpanek ließen sogar insgesamt noch sechs Paare hinter sich.

Dankbar zeigten sich beide Paare für die gute Trainerarbeit von Isabell Verhoeven, die während des Lockdown ein umfangreiches Online-Angebot für alle Vereinspaare geschaffen hatte und sich immer wieder neue Ansätze überlegt und beide Paare somit sportlich auf ein ganz anderes Niveau gebracht hat. Zur Vorbereitung auf die nächsten Turniere ist im August ein Trainingswochenende geplant.