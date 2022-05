Aufstiegsrunde: Jetzt winkt der ganz große Wurf

Greven/Reckenfeld

Die Handballfreunde Reckenfeld/Greven gehen sprichwörtlich auf dem Zahnfleisch, doch ihr Ziel haben sie erreicht. Durch einen 36:32-Erfolg in Everswinkel gelang der Sprung in die Aufstiegsrunde. Sollte das Markmeyer/Peters-Team auch dort auftrumpfen, geht es in der kommenden Saison in der Münsterland-Liga um Punkte. In der Aufstiegsrunde geht es gegen die Teams aus Hörstel und Vreden.

Von Martin Weßeling