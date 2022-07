Ausrichter Blau-Gelb Gimbte träumt vom Titelgewinn

Die Finalisten bei der Stadtmeisterschaft stehen fest. Ausrichter SC Blau-Gelb Gimbte und Westfalia Kinderhaus III setzten sich in den Halbfinals am Freitag durch und treffen am Samstag um 17 Uhr aufeinander.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen in Scharen. Nach zwei Jahren „ohne“ freut sich der Fußballfan in Greven auf ein Stück echte Tradition. Das ist schon am Mittwoch zu merken, als sich die Kontrahenten im Rahmen der Stadtmeisterschaften auf der Anlage in Gimbte nichts schenken – und das Volk hinter der Bande die Leistungen mit viel Applaus zu honorieren weiß. Bei den Halbfinals am Freitag ist das nicht anders. Jetzt geht es ja um was. Der Wanderpokal und 300 Euro Preisgeld für den Sieger winken.

Und das wird gleich beim ersten Duell zwischen den A-Ligisten Westfalia Kinderhaus III und SC Reckenfeld deutlich. Sieben Treffer fallen in diesem hitzigen Vergleich – ganz knapp mit 4:3 haben die Münsteraner die Nase vorn. Bis kurz vor dem Ende scheint es eine relativ deutliche Angelegenheit. Kinderhaus führt mit 4:1 – und muss doch noch mal auf der Zielgerade der 90 Minuten zittern, weil der Sport-Club in der Schlussphase Morgenluft wittert, zweimal eiskalt vollendet. Doch dabei bleibt es.

Im zweiten Match des Abends spielt der Ausrichter in den ersten 45 Minuten forsch auf, sehr zur Freude des Organisationsteams um Dennis Schepers. Mit einem Dreierpack stellt Dario Kemper die Weichen für den SC Blau-Gelb Gimbte gegen die Reserve des SC Greven 09 früh auf Sieg. Ole Kemper macht mit dem 4:0 nach dem Wechsel bereits alles klar. Zwar drücken die Nullneuner, ohne aber wirklich Gefahr zu versprühen. „Für uns läuft alles nach Plan“, freut sich Fußballobmann Schepers.