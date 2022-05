Bereit für das Gipfeltreffen

Der SC Greven 09 II hat sich am Sonntag auf das B-Liga-Spitzentreffen in der kommenden Woche eingestimmt. Mit einem 4:1 beim SC Sprakel wahrte der Tabellenzweite seine Aufstiegschance.

Der SC Greven 09 II hat seinen Teil für ein packendes Finale am kommenden Sonntag beigesteuert. Dann nämlich empfängt die Mannschaft von Srdjan Kosoric und Peter Melchers im Tanz um die Meisterschaft Tabellenführer Westfalia Kinderhaus und darf sich selbst noch Hoffnung auf den A-Liga-Aufstieg machen. Grundlage war ein souveräner 4:1-Sieg am Sonntagnachmittag.

Im Duell mit dem SC Sprakel ließ der SC 09 trotz eines zwischenzeitlichen 0:1-Rückstandes keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit. Aly Camara glich zunächst in der 20. Minute aus, bevor Moritz Aufderhaar und Nasimon Fousseni sowie ein Sprakeler Spieler per Eigentor für den klaren Grevener Sieg sorgten. „Wir haben heute kaum Fehler gemacht“, stellte Kosoric fest.

Auch von der starken Anfangsphase der Gastgeber, in der Sprakel aufs Tempo drückte und von einem Fehlgriff von 09-Keeper Moritz Mais profitierte, ließ sich der Tabellenzweite nicht beirren. „Wir wollten uns Spiel spielen. Und wir haben unser Spiel gespielt.“ Zu Gute kam den Nullneunern, dass sie körperlich topfit sind. Eine gute Voraussetzung für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag (13 Uhr) in der Schöneflieth. „Wir freuen uns total auf das Spiel“, meinte Kosoric, der seiner Elf nach dem Auftritt in Sprakel zutraut, doch noch zur Krone zu greifen.