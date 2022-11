Beste 09-Vorstellung mit 2:0 belohnt

Wie ais einem Guss agierte der SC Greven 09 beim verdienten 2:0-Sieg in Recke. Der Gast hatte dabei Chancen für zwei Spiele, doch insgesamt gab es in Recke nur strahlende Grevener Gesichter.

Yannick Bauer war voll des Lobes. Selten hatte sein 09-Team in diesem Jahr derart druckvoll performt, den Gegner aus Recke fast an die Wand gespielt. Dass die Grevener „nur“ mit einem 2:0-Sieg nach Hause fuhren, war der Chancenauswertung geschuldet – und der einzige Kritikpunkt, den Bauer am gestrigen Sonntag gelten ließ.