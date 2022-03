BG Gimbte kehrt mit leeren Händen heim

Schade – es hat einfach nicht sollen sein. Im Kellerduell bei Eintracht Münster unterlagen die Fußballer von BG Gimbte am gestrigen Sonntag mit 1:3. Während die Hausherren nun noch einmal Hoffnung schöpfen im Kampf um den Klassenerhalt, muss sich die Helmes-Elf wohl endgültig an den Gedanken gewöhnen, in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga B aufzulaufen.

