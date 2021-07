Bratwurst, Stadionsprecher und ein attraktiver Gegner

Die an der Schlage dargereichte Stadionwurst

genießt einen guten Ruf. Ebenso wie die Stimmung am Spielfeldrand: Auf die Gimbter Fans ist in der Regel Verlass. Ganz unabhängig davon, ob der Club gerade in der C-, B- oder A-Liga unterwegs ist. In der Ende August beginnenden Saison geht der SC Blau-Gelb im Oberhaus der Kreisliga an den Start und ist nicht Bange, den eine Klasse höher angesiedelten SC Greven 09 zur Saisoneröffnung die Stirn zu bieten. Was für den Bezirksligist ein weitere Station im prall gefüllten Vorbereitungskalender markiert, wird beim gastgebenden A-Ligisten regelrecht zelebriert: Mit Bratwurst, Teamvorstellung und Stadionsprecher. Und mit möglichst vielen Zuschauern – das zumindest wünscht sich Dennis Schepers für das Spiel am Sonntag (15 Uhr).

Gimbtes Fußballobmann rührt vor der Saisoneröffnung die Werbetrommel. Schließlich liegt hinter Sportlern wie Zaungästen eine lange Zeit ohne erste, zweite und dritte Halbzeit.

Auch in diesem Jahr verzichtet der SC Gimbte auf eine Ausrichtung der Stadtmeisterschaften, der eigentliche Aufgalopp der Grevener Fußballclubs zum Saisonstart. Gänzlich verzichten auf einen Auftakt wollten die Verantwortlichen aber nicht. Daher die Idee der Saisoneröffnung mit einem Grevener Duell.

Theo Große Woestmann greift einmal mehr zum Mikrofon. An ihm liegt es auch, Gimbtes Neuzugänge vorzustellen. Eine Aufgabe, die ihm auch deshalb leicht fallen dürfte, ist die Liste doch überschaubar. Bereits im Winter hat sich Altin Sadiku dem A-Ligisten angeschlossen, der mit Ausnahme von Stefan Woita (Karrierende) auf den Kader der vergangenen Saison vertraut. Trainer Daniel Helmes hat die Qual der Wahl, aus 28 Spielern die Elf zu bilden, die es nicht nur an diesem Sonntag mit dem klar favorisierten SC Greven 09 aufnimmt, sondern später auch in der Kreisliga A den Klassenerhalt zu sichern. So lautet zumindest das Ziel, das sie an der Schlage formuliert haben und das Dennis Schepers für machbar hält: „Wir haben das Zeug, die Kreisliga A aus eigener Kraft zu halten.“ Einen ersten Vorgeschmack darauf gibt es am Sonntagnachmittag.