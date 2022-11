Bronze für Falk Biedermann

Die Grevener Jodo-Sportler waren ziemlich erfolgreich im Einsatz – allen voran Falk Biedermann. Der junge Student sicherte sich bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Potsdam die Bronzemedaille in seiner Gewichtsklasse. Falk Biedermann musste während des Wettkampfes nur eine Niederlage hinnehmen und erlebte darüber hinaus einen souveränen Wettkampf.

Judo-Club Greven in guter Verfassung

Der Judo-Club Greven zu Gast beim Judo-Club Velen-Reken zum dritten Kampftag der Judo-Landesliga Münster. Mit dem Willen, die Tabellenspitze weiter zu behaupten, ging es in der ersten Begegnung gegen FC Stella Bevergern, der ebenfalls zu Gast waren.

Nach spannenden Kämpfen unterlagen die Grevener Kämpfer denkbar knapp und mussten sich mit einem Endstand von 4:6 geschlagen geben. In der nächsten Begegnung gegen die Gastgebermannschaft aus Velen-Reken blieb es auch bis zum letzten Kampf spannend.

Mit einer 5:4-Führung im Rücken bestritt Daniel Romanov den letzten Kampf des Tages in der Gewichtsklasse +90 Kg gegen den deutlich größeren und schwereren Rekener Rivalen und machte nach einer starken Leistung die Überraschung und den 6:4-Sieg für den Judo-Club Greven perfekt.

Mit diesen Ergebnissen rutscht der Judo-Club Greven mit einem Punkt Rückstand hinter den JC Bazai Gelsenkirchen in der Tabelle auf den zweiten Platz.

Parallel kämpfte Falk Biedermann in Potsdam bei den Deutschen Hochschul-Meisterschaften für die Uni Bielefeld. Nachdem er seine ersten beiden Kämpfe souverän vorzeitig für sich entschieden konnte, unterlag er in der dritten Begegnung nach Ablauf der Kampfzeit gegen den Bundesligakämfer Florian Hecht aus Potsdam knapp. In der Trostrunde ließ der Grevener dann nichts mehr anbrennen und gewann nach weiteren drei Siegen die Bronzemedaille.