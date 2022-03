C-Jugend bleibt ganz oben dran

Die C-Junioren des SC Greven 09 gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den TuS Hiltrup mit 1:0. Die Aufgabe für die Mannschaft von Dominik Adler gegen die abstiegsbedrohten Münsteraner wurde jedoch schwieriger als vor dem Anstoß erwartet.

Da die Hiltruper von Beginn an aggressiv die Zweikämpfe führten, kamen die 09er nicht gut in die Partie und stellten ihre spielerische Klasse nur selten unter Beweis. Es kam kaum zu Torraumszenen, doch wie bereits beim Auswärtscoup in Rheine vor 14 Tagen, nutzen die Grevener direkt ihre erste Möglichkeit, um in Führung zu gehen: Nachdem die Hiltruper im eigenen Strafraum zwei Luftlöcher schlugen, kam Alexander Laumann im Strafraum an den Ball, drehte sich sofort und schloss ab. Münsters Schlussmann hatte keine Chance – 1:0 (17.).

Nur wenige Augenblicke später kamen die Hiltruper zu ihrer ersten klaren Möglichkeit. Nach einem schön vorgetragenen Angriff war es jedoch der Grevener Schlussmann im Eins-gegen-eins gegen den Gästestürmer, der den Hausherren die Pausenführung rettete.

In Halbzeit zwei gaben nun die Grevener den Ton an. Die 09er kontrollierten Gegner und Ball und verteidigten die langen Bälle der Münsteraner ohne größere Probleme. So entwickelte sich eine verhaltene Landesliga-Partie, an deren Ende die drei Punkte in Greven blieben.

„Heute haben wir eine schwächere Leistung gezeigt, ein wenig Spielglück sicherte uns jedoch den Sieg“, schätzte 09-Coach Dib Joud die Partie nach Abpfiff ein. Die C-Junioren belegen in ihrer Staffel nun den zweiten Platz. Nächste Woche genießen die 09er ein spielfreies Wochenende und können in Ruhe die Konkurrenz beobachten.

Die B-Junioren verloren ihr Heimspiel gegen die SpVg 20 Brakel eindeutig mit 0:4. Die Grevener wollten ihre Chancen im Abstiegskampf aufrecht erhalten, mussten sich jedoch den überlegeneren Gästen aus Ostwestfalen geschlagen geben. Am Sonntag steht für die Mannschaft von Harald Peppenhorst das Auswärtsspiel beim SC Paderborn 07 II an.

Die D-Junioren sammeln weiterhin langsam ihre Punkte im Abstiegskampf. Nach dem 0:0 gegen Nottuln trennten sich die Schützlinge von Lars Stöveken am Samstagmittag mit 2:2 vom FC Eintracht Rheine. Dabei holten die Grevener in der zweiten Halbzeit einen 0:2-Rückstand auf.