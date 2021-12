Das Nervenkostüm sitzt

Greven

Das letzte Meisterschaftsspiel in der Verbandsliga avancierte für die Handballerinnen des SC Greven 09 noch einmal zu einer Zitter-Partie. Gegen die HSG Hüllhorst siegte die Sieben von Daniel Geers hauchdünn mit 31:30. Vor allem in der Schlussphase bewiesen die Grevenerinnen ein starkes Nervenkostüm und sicherten sich am Ende auch verdient beide Pluspunkte. Nun geht es in die kurze Pause.

Von Heidrun Riese