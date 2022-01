Pandemie-Sommer beflügelt Fitness-Test: dem Bundestrend getrotzt

Der SV Greven vermeldet in Sachen Sportabzeichen ein Ergebnis, das rekordverdächtig ist. Warum, das weiß Elke Reinicke nicht so genau. Sie ist die Sportabzeichenleiterin und führt genau Buch.

Elke Reinicke führt genau Buch. Sie kennt die Zahl der Sportabzeichen-Absolventen bis zurück in die 1980er Jahre. Sie weiß, wer diejenigen sind, die keinen Prüfungssommer sausen lassen und Jahr für Jahr, selbst bis ins hohe Alter, den Fitnesstest absolvieren. Natürlich hat die Sportabzeichen-Prüferin des SV Greven auch im Blick, wie der vergangene Sommer gelaufen ist. Jener Sommer, in dem Vereinssport aufgrund der Corona Beschränkungen nur eingeschränkt möglich war. Schließlich betreut die 59-Jährige von Mai bis September im Stadion Emsaue nicht nur die einzelnen Disziplinen. Sie und ihr achtköpfiges Team erfassen akribisch alle Leistungen. Und normalerweise überreicht Elke Reinicke am Jahresende auch die Urkunden in Gold, Silber und Bronze.