Dem Nachwuchs unter die Arme greifen

Die Mitgliederzahlen steigen in der Tennisabteilung des SV Greven. Das hängt auch mit der großen Resonanz im Jugendbereich zusammen. Der Verein will seine Nachwuchsförderung weiter forcieren.

Berichte, aber auch Zukunftspläne standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Tennisabteilung beim SV Greven. Die nackten Zahlen konnten sich jedenfalls sehen lassen. Denn die Entwicklung stellt sich trotz der der Corona-Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre sehr positiv dar. So stieg die Mitgliederzahl auf insgesamt 268, darunter 98 Jugendliche und Kinder.

Auch vermeldet der Verein immer neue Rekorde im Spielbetrieb. Stattliche 16 Mannschaften sind in den Ligen des Tennisverbandes Wettkampfliga gemeldet.

Die Abteilung entschloss sich am vergangenen Freitag, in der kommenden Sommersaison ihren Nachwuchs zusätzlich zu unterstützen, indem jedes Kinder- und Jugendtraining, welches durch die Tennisschule durchgeführt wird, bezuschusst wird. Und auch die Digitalisierung war ein Thema. Im vergangenen Jahr wurde ein Buchungstool für die Buchung der Außenplätze erfolgreich eingeführt.

Ab sofort können die Mitglieder zusätzlich zu den Plätzen in der Sparkassen-Ems-Arena ebenfalls die Sandplätze in der Kroner Heide über dieses Tool buchen. Nach der Fusion zwischen der DJK und des TVE verfügt der SV Greven über sechs vereinseigene Plätze an zwei Standorten.

Die Sportanlagen warten im Moment nur noch auf Sonne und darauf, bespielt zu werden. Am 24. April findet die offizielle Platzeröffnung am SportCentrum Emsaue statt. Wie der Verein mitteilt, sind dazu die Mitglieder eingeladen, sich beim Doppelturnier und anschließendem Grillen auf die Saison einzustimmen.