Dem Pokalsieg folgt am Samstag das Topspiel

Am Samstag gewannen die C-Junioren des SC Greven 09 im Kreispokal gegen den Kreisligisten aus Everswinkel mit 5:1 – somit stehen die 09-er im Halbfinale.

Mit der JSG Alverskirchen/Everswinkel erwartete Trainer Dominik Adler eine Mannschaft, die sich als Außenseiter eher auf die Defensive konzentrierte. Und so kam es auch, die Gastgeber standen tief und wollten den 09-ern das Spiel möglichst schwer machen. Doch nach gerade einmal acht Minuten durchbrach Melvin Schlieck das Abwehrbollwerk und erzielte das 1:0. Auf dieser frühen Führung ruhten die Grevener sich in Folge ein wenig aus und ließen in der Offensive die letzte Konsequenz vermissen. Dafür war man Defensiv gut sortiert, kurz vor der Pause markierte Max Robert das 2:0.

Zu Beginn der zweiten Hälfte drehten die Grevener dann auf und schraubten durch Tore von Melvin Schlieck (40.), Ibrahim Altenji (44.) und ein Eigentor (53.) die Führung auf 5:0 in die Höhe. Zehn Minuten vor Ende des Spiels trafen dann die Gastgeber zum späteren Endstand – somit stand nach 70 Minuten ein ungefährdeter 5:1-Auswärtssieg für die favorisierten C-Junioren.

Im Halbfinale wartet am 13. November in Münster mit der JSG Mauritz/Eintracht ein guter Kreisligist. „Wir wollen unsere Pokalserie vergolden und den Finaleinzug klar machen“, so 09-Trainer Dib Joud zufrieden im Anschluss an das Viertelfinale.

Zuvor ruft allerdings wieder der Ligaalltag mit einem Topspiel und Derby zugleich. Die 09-er empfangen am Samstag um 15 Uhr den punktgleichen 1. FC Gievenbeck in der Schöneflieth.

Die U17-Junioren des SC Greven 09 kassierten bei der U16 vom Bundesligisten Arminia Bielefeld eine 0:3-Niederlage. Der Tabellenletzte aus Greven kassierte kurz nach der Pause das 0:1. In der 63. und der 78. Minute erhöhten die Bielefelder die Führung und gewannen schließlich verdient gegen die Mannschaft von Fabian Kurney. Bei Borussia Münster muss am Sonntag die A-Jugend antreten. Spielbeginn ist um 10.30 Uhr. Die D-Jugend hofft am Samstag ab 13.30 Uhr in Lotte auf den ersten Saisonsieg.