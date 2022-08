Den schlafenden Riesen wecken

Beim Fußball-Bezirksligisten SC Greven 09 weht ein frischer Wind. Trainer Yannick Bauer will mit seinem Team quasi den gesamten Verein mitnehmen auf seinem Weg durch die Saison und nicht nur auf dem Spielfeld überzeugen, sondern darüber hinaus ein Gefühl der Geschlossenheit erzeugen. Drei Punkte zum Start wären sicherlich nicht schlecht, im ersten Spiel geht es gegen den SuS Neuenkirchen.

Zusammen mit den heimischen Fans wollen die 09-er viel erreichen in der kommenden Saison. Die Erfolge macht der Bezirksligist nicht nur an den Ergebnissen fest.

Der SC Greven 09 hat die Uhren auf Null gestellt. Das gilt für das rein Sportliche mit Trainer Yannick Bauer an der Spitze – das gilt aber auch für die Mannschaft hinter der Mannschaft. Sie will für viel frischen Wind sorgen beim Grevener Fußball-Vorzeigeclub. Und dafür, dass ein Gefühl zurückkehrt an die Schöneflieth, das zuletzt etwas verloren gegangen war – das Gefühl der Geschlossenheit.