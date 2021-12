Der Blick geht nach oben

Sechs Siege, drei Unentschieden, nur zwei Niederlagen, 15:7 Punkte und Platz drei – so lautet die Hinrundenbilanz der Tischtennisherren des SV Greven 2021 in der Verbandsliga. Ein großartiges Ergebnis, insbesondere wenn man bedenkt, dass Stammspieler und Kapitän Matthias Kaltmeier praktisch die gesamte Hinrunde ausgefallen war, Sinan Incegöz wegen beruflicher Verpflichtungen teilweise fehlte und Routinier Stephan Bothe mitten in der Serie massive Probleme an den Fersen bekam, die er aber bis zum Rückrundenbeginn einigermaßen auskuriert haben möchte.

