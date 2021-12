Die Reserve des SC Greven 09 hat in der Kreisliga B richtig Fahrt aufgenommen und führt die Tabelle zu Beginn der Winterpause an. Einen großen Anteil am Erfolg hat Trainer Srdjan Kosoric, der die Mannschaft auf ein neues Niveau gehoben hat.

Die Chemie stimmt! Die Redensart findet im Sport ziemlich häufig immer dann eine Anwendung, wenn Erfolg und Harmonie innerhalb einer Gemeinschaft eine Symbiose eingehen. Und viel besser könnte man die sportliche Beziehung zwischen der zweiten Fußball-Mannschaft des SC Greven 09 und Srdjan Kosoric auch kaum umschreiben, zumal der Coach seine Brötchen auch noch ausgerechnet in einem großen Chemie-Unternehmen verdient. Was allerdings nur am Rande eine Rolle spielt. Die Hauptrolle spielt – zumindest nach Feierabend – das runde Sportgerät. Und das rollt, seit Kosoric und Peter Melchers in der Schöneflieth das Sagen haben, besonders gut.