Die Erfolgsgeschichte fortschreiben

Die Schießsportfreunde Greven basteln intensiv an ihrer Zukunft. Und setzen dabei auf eine intensive Nachwuchsarbeit.

Die Erfolge der Schießsportfreunde (SSF) füllen viele Kapitel. Vor kurzem erst haben mit Frauke Mailand, Helga Berning und Hildegard Wiesmann drei Schützinnen die Grevener Farben bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund vertreten. Und sich damit eingereiht in die lange Liste der Sportschützen, die auf nationaler Ebene den Vergleich nicht scheuen müssen in einer Sportart, die höchste Konzentration, aber auch Kondition, Reaktionsschnelligkeit, Ausdauer und vor allem Ruhe erfordert.