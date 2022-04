Die Hausaufgaben erledigen

Greven

Wird es noch einmal spannend im Kampf um den Titel in der Fußball-Bezirksliga? Will die erste Mannschaft des SC Greven 09 den Ersten aus Albachten noch abfangen, so muss sie ihre Hausaufgaben machen und fleißig punkten. Im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Bösensell zählt deshalb am heutigen Freitag nur ein Sieg für den aktuellen Bezirksliga-Tabellenzweiten.

Von Martin Weßeling