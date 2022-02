Die letzten Kraftreserven angegriffen

Das war ein kraftraubendes, aber auch sehr erfolgreiches Trainingslager für die Triathleten des SV Greven. Insgesamt 17 Grevener Sportler hatten sich auf den Weg zum Hallenbad in Hagen gemacht, um dort ihre Leistungen in der Disziplin Schwimmen zu verbessern. Das gelang auch in überzeugender Manier, obwohl die Grevener an ihre Leistungsgrenzen kamen. Gut vorbereitet geht es nun in die Saison.

Triathlon: Schwimmwochenende in Hagen

Lange war es ungewiss, ob das jährliche Schwimm-Trainingslager der SVG-Triathleten nach zweijähriger Pause wieder stattfinden würde. Da aber das für diesen Zweck ausgesuchte Westfalenbad in Hagen ein herzliches Willkommen signalisierte, die Unterkunft problemlos zu reservieren und die Freude der Triathleten auf das gemeinsame Trainingswochenende riesig war, trafen sich 14 von insgesamt 17 Athleten zur ersten von vier Schwimmeinheiten in Hagen.

Wie für alle anderen Einheiten des Wochenendes waren zwei der zehn 50-Meterbahnen für die Sportler aus Greven reserviert. Für das gesamte Wochenende hatte Coach Marko Hildmann mehr als elf Kilometer im Wasser auf die Trainingspläne geschrieben. Getreu dem Motto: „wenn du es hasst, dann brauchst du es!“, lag ein Schwerpunkt der Einheit auf der bei Triathleten ungeliebten Beinarbeit.

Zur Belohnung ging es danach noch schnell zum Italiener, um mit Pizza und Pasta die Grundlagen für die nächsten beiden Tage zu legen.

Für ein Wochenende ging es am Samstag früh aus dem Bett. Mit einem Kaffee, ein paar Müsliriegeln und Obst im Magen trafen sich die Sportler mit den noch fehlenden Kollegen schon um 8 Uhr am Bad, um die zweite Trainingseinheit zu absolvieren. Die vergleichsweise kühle Wassertemperatur vertrieb schnell alle Reste von Müdigkeit und die guten Bedingungen sowie das abwechslungsreiche Programm sorgten für die richtige Trainingsstimmung. Im Anschluss ging es dann zum „richtigen“ Frühstück und einer anschließenden Ruhepause, bevor am Nachmittag die Laufschuhe geschnürt wurden. Je nach Trainingszustand und Ambition standen sieben oder 14 Kilometer auf dem Programm. Zwar war die Strecke relativ flach, doch sorgte der starke Wind für herausfordernde Bedingungen.

Die Jüngsten der Trainingsgruppe, die Mitglieder der Schwimmabteilung Lasse und Lara Nobbe (14 und 16 Jahre) sowie Maximilian Schülling (19 Jahre), wollten von den guten Trainingsbedingungen in Hagen profitieren und hatten sich ein noch viel ambitionierteres Ziel gesetzt: 100 x 100 Meter Schwimmen innerhalb von etwas über drei Stunden waren für den Nachmittag geplant. Ausgerüstet mit Getränken, Energieriegeln und dem notwendigen technischen Equipment, um beim Zählen der Bahnen nicht durcheinander zu kommen, sicherten sie sich eine Bahn im Schwimmbad und zogen ihr Vorhaben konsequent durch. Mit berechtigtem Stolz konnten sie sich am Abend beglückwünschen lassen.

Auch am Sonntag war an Ausschlafen nicht zu denken. Wieder ging es um 8 Uhr direkt zur Öffnung des Bades wieder ins Wasser auf die 50-Meter-Bahn zum Ausdauertraining. Mit 3000 Metern war das die längste, aber noch nicht die anstrengendste Einheit des Wochenendes. Die folgte am frühen Nachmittag, wo mit einer Vielzahl von Sprintstrecken auch noch die letzten Reserven angegriffen wurden. Erschöpft, aber sehr zufrieden mit dem Erreichten ging es für die Grevener danach nach Hause.