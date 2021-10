Die Pflicht in Osnabrück erfüllt. . .

Reckenfeld

Die Reckenfelder Sportkegler erfüllten am Wochenende ihre Pflicht und sicherten sich einen Punkt, in Osnabrück wäre aber auch mehr als ein 1:2 möglich gewesen. Doch dieses Mal erreichten nicht alle Akteure des Bundesligisten ihre Normalform. Immerhin bestätigte die SCR-Erste durch dieses Resultat aber ihren Platz in der Spitzengruppe der zweiten Bundesliga und geht die nächsten Aufgaben zuversichtlich an.

