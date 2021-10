14-Jähriger gründet Volleyball-Mannschaft 

In Greven gibt es seit diesem Sommer wieder Jungen-Volleyball. Dafür gesorgt hat ein 14-Jähriger, der gerne in einer Mannschaft spielen wollte und dafür alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Mit Erfolg.

Es gab eine Zeit, da gab es in Greven mit dem TVE eine Volleyball-Hochburg bei den Herren und im männlichen Jugendbereich. Trainer Stephan Bürmann führte die Herrenmannschaft bis in die Oberliga. Das ist jetzt 15 Jahre her und seitdem ist es ruhig geworden um diesen Teil der Grevener Volleyballszene. Sehr ruhig sogar. Während der Frauen- und Mädchenbereich floriert, war Greven viele Jahre im Herren- und auch im männlichen Jugendbereich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Bis zu diesem Sommer. Ein 14-Jähriger hat etwas in Gang gesetzt und aus dem Stand eine neue Jugendmannschaft gebildet. Dank Paul Mennewisch scheint der männliche Volleyball in Greven wieder eine Zukunft zu haben.