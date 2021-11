Nachdem sich die erste Tischtennismannschaft des SV Greven in den vergangenen Partien eher mit Gegnern aus dem unteren Tabellendrittel auseinander setzen musste, warten nun die dickeren Brocken auf den heimischen Verbandsligisten. Zum Auftakt der Wochen der Wahrheit trifft der SVG auf den TTC Petershagen und hofft in diesem Spitzenspiel auf eine besonders gute Leistung.

Mit dem Heimspiel gegen den TTC Petershagen/Friedwalde beginnen nun die „Wochen der Wahrheit“ für den Tabellenzweiten der Tischtennis-Verbandsliga, den SV Greven 2021.

In den letzten vier Begegnungen der Hinrunde geht es ausschließlich gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, in denen sich zeigen wird, ob der SVG tatsächlich in der Lage ist, trotz aller Verletzungs- und Krankheitsproblemen mit den besten Teams der Liga mitzuhalten.

Der TTC Petershagen/Friedewalde war mit Ambitionen auf einen Spitzenplatz in die Saison gegangen, bekam aber bisher seine ausländischen Spitzenspieler nicht an die Tische und fiel zunächst in der Tabelle zurück. Doch mittlerweile haben sich die Gäste stabilisiert, mit dem erstaunlich klaren 9:4-Sieg gegen den seinerzeit noch verlustpunktfreien TTC Mennighüffen am letzten Samstag, konnten sie endlich zeigen, was auch in der momentanen Besetzung möglich ist.

Insofern erwartet das Grevener Team mit den zuletzt so herausragenden Topakteuren Max Haddick und Hendrik Waterkamp ein Match auf Augenhöhe, insbesondere Petershagens Spitzenmann Tobias Jürgens wird den beide Grevenern mächtig auf den Zahn fühlen.

Für den Langzeitausfall Matthias Kaltmeier kommt wieder Roman Lakenbrink zum Einsatz, ansonsten werden die fünf Akteure an den Start gehen, die in Gütersloh letzte Woche einen überzeugenden Sieg herausspielten.

SV Greven 2021: 1. Max Haddick, 2. Hendrik Waterkamp, 3. Stephan Bothe, 4. Sinan Incegöz, 5. Rajeevan Sithamparanathan, 6. Roman Lakenbrink.

Ausnahmsweise wird dieses Heimspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr (Emssporthalle) ausgetragen, weil am Sonntagvormittag wegen des Volkstrauertages Sportverbot herrscht.