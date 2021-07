Doppel-Herren-Cup am 31. Juli

Tennisturniere sind beim TC Rot-Weiß mehr als nur das Salz in der Suppe. Beim Grevener Club sind sie fester Bestandteil während der Sommersaison. In diesem Jahr geht es mit dem Herren-Doppel-Cup los.

Mit dem Sparkassen Herren-Doppel-Cup beginnt die Serie der Sommerturniere beim TC Rot-Weiß Greven. Am 31. Juli spielen die Doppelspezialisten der Grevener, Emsdettener und Saerbecker Tennisvereine zum 14. Mal den Siegerpokal der Kreissparkasse aus. Für die Mischung der Paarungen ist Hermann Gottschling als Turnierleiter verantwortlich. Der freundschaftliche vereinsübergreifende Charakter mache den Reiz der Veranstaltung aus. Das Turnier, an dem die Beteiligten besonders den vereinsübergreifenden Charakter schätzen, beginnt am Sonntag, 31. Juli um 11 in der Kroner Heide. Näheres zur Ausschreibung findet man auf der Homepage des Vereins. Zuschauer sind auf der Tennisanlage des TC RW Greven herzlich willkommen. Anmeldungen zum Turnier sind noch bis 25. Juli möglich.