„Dragan der Erneuerer“

In Saerbeck soll es bald wieder aufwärts gehen. Dragan Grujic hat seinen Vertrag verlängert und will eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen.

Sportliche Zufriedenheit lässt sich nicht immer am Tabellenstand ablesen. Das gilt auf jeden Fall auch für die Fußballer des SC Falke Saerbeck. Denn während in den Vorstands-Etagen anderer Amateur-Clubs vielleicht schon das Stühlerücken begonnen hätte, bleiben die Saerbecker Falken äußerst entspannt, auch wenn der aktuell achte Tabellenplatz nicht unbedingt das ist, was sich Verein und Trainer des A-Kreisligisten unter einer gelungenen Hinrunde vorgestellt hatten. Sie setzen dennoch auf Kontinuität und den Gestaltungswillen von Dragan Grujic, denn der Coach der SC-Ersten wird auch in den kommenden Saison an der Seitenlinie stehen und die Anweisungen geben. Verein und Übungsleiter verständigten sich jetzt auf eine Fortführung der Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus.