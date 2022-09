Dramatik und Spannung pur

Greven

Die Clubmeisterschaften in Aldrup erreichten von Anfang an ein hohes Niveau. Insgesamt 21 Starter und Starterinnen gingen mit einem einstelligen Handicap auf die Runden, wobei die ausgetrockneten und teils holprigen Fairways ein überlegtes und konzentriertes Spiel erforderten. Am Ende wurde es richtig spannend.

Von Konny Dömer