Duell auf Augenhöhe in der Grevener Emsaue?

Greven

Ein packendes Derby in der Kreisliga B wartet am Wochenende auf die heimischen Fußballfans, wenn die Reserve des SC Greven 09 beim SV Greven gastiert. Sowohl Jan-Hendrik Harbert (SVG) also auch 09-Coach Srdjan Kosoric gehen die Partie optimistisch an und hoffen auf einen wichtigen Dreier. Natürlich spielt aber auch das Prestige in diesem Fußball-Duell eine besondere Rolle.

-mw-