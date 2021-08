Duell mit zwei Weltmeistern

Der SCR, hier mit Dieter Stumpe auf der Bahn, fordert an diesem Samstag einen Erstligisten heraus.

Die Vorfreude steigt: Ende Oktober 2020 warfen die Zweitliga-Kegler des SC Reckenfeld die letzten Kugeln – dann folgte der Saisonabbruch. Im September beginnt nun die neue Serie. Eine lange Zeit, in der die Reckenfelder nicht nur ihre schmucke Anlage am Wittlerdamm technisch auf den neuesten Stand gebracht, sondern sich auch sportlich – sobald es die Corona-Lage zuließ – auf den Neustart vorbereitet haben.

Vier Wochen vor dem Saisonauftakt gegen Mülheim wollen die Reckenfelder sehen, wo sie so stehen nach fast einem Jahr Wettkampfpause. Als Gradmesser haben sie daher für Samstag die Kegler der SG Düsseldorf zu einem Freundschaftsspiel eingeladen – eine Spitzenmannschaft der 1. Bundesliga, die mit Top-Spielern gespickt ist, darunter mit Stephan Stenger und Volker Baumeister zwei mehrfache Weltmeister. Hinzu kommen diverse nationale Meistertitel im Einzel und als Verein. In der letzten zu Ende gespielten Bundesliga-Saison 2019/2020 belegte das Team aus der Landeshauptstadt den dritten Platz.

Der Begriff Härtetest ist aus Sicht des SC Reckenfeld also sicher angemessen. Gleichzeitig will man natürlich die neu verbaute Technik testen und dem interessierten Kegel-Publikum präsentieren. Für Zuschauer gilt die seit diesem Freitag geltende 3G-Regel, das bedeutet, Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen dem interessanten Kräftemessen aus nächster Nähe beiwohnen. Das Spiel beginnt am Samstag um 14 Uhr. Für den SCR kegeln Andre Ahlers, Stefan Lampe, Jonas Müller, Michael Reisch, Michael Schlüter, Dieter Stumpe.