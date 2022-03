Dürftige Ausbeute

Marcel Pielage hatte den Finger schon im Vorfeld in die Wunde gelegt. Doch die Mahnungen des Trainers verfehlten offenbar ihr Ziel. Einmal mehr erwies sich der SC Greven 09 in der Defensive als zu anfällig. Nicht zum ersten Mal kassierte der Tabellenzweite vermeidbare Tore. Unterm Strich reichte es im Nachholspiel gegen Emsdetten 05 nicht mehr als zu einem 3:3 (1:1). Die Grevener geraten im Fernduell mit Tabellenführer Concordia Albachten weiter ins Hintertreffen. Der Abstand zwischen dem Tabellenführer und seinem Verfolger beträgt jetzt sieben Punkte. Am Wochenende, wenn Greven aufgrund der Corona bedingten Absage des Spiels bei Münster 08 pausiert, könnten es im Falle eines Albachtener Erfolges gegen Ibbenbüren gar zehn werden.

An diesem Spieler lag es jedenfalls nicht, dass sich der SC 09 mit nur einem Punkt zufrieden geben musste. Patrick Fechtel lieferte auch an diesem Donnerstagabend ab. Alle drei Grevener Treffer gingen auf das Konto des zuverlässigen Torjägers.

Zum ersten Mal war Fechtel nach 21 Minuten zur Stelle, um den Emsdettener Führungstreffer auszugleichen. Dem 0:1 war ein folgenschwerer Fehlpass von Philipp Brüggemeyer vorausgegangen. Es sollte nicht das einzige Mal an diesem Abend sein, dass die Grevener ihren Gäste die Vorlagen auf dem Silbertablett servierten.

Zunächst aber beflügelte Fechtels Ausgleichstor die Hausherren. „Wir hatten das Spiel gut im Griff“, so die Beobachtung von Marcel Pielage, der sich durch den Führungstreffer Fechtels (67.) in seiner Einschätzung bestätigt sah. Doch im Gegenzug waren die Emsdettener durch Leon Veltrup zur Stelle (69.). Diesmal gab Luca Dömer im 09-Gehäuse keine gute Figur ab. Zehn Minuten später dann der nächste Rückschlag. Mit dem „dritten leichten Gegentor“ (Pielage) gingen die Nullfünfer gar in Führung. Retter in der Not war erneut Patrick Fechtel. Er glich sechs Minuten vor dem Ende zum 3:3 aus. Ein Treffer, der von Marcel Pielage so quittiert wurde: „Das spricht für die Moral. Alle Jungs haben sich reingehauen.“ Nur, auch das ließ der Trainer nicht unerwähnt: Ein Punkt war definitiv zu wenig.

Die für Sonntag angesetzte Partie bei Münster 08 fällt aus. Der Grund sind Corona-Fälle bei den Gastgebern.