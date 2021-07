Ein Bälle-Meer für Handballfreunde

Tauchten zum Test ein in das Bälle-Meer: Christian Dolscheid (l.) und Andy Storkebaum.

Über fast 100 neue Bälle freuen sich die Nachwuchsteams der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05. Christiane Dolscheid von der Kreissparkasse Steinfurt, die die Anschaffung über eine großzügige Spende ermöglicht hatte, überreichte die gelben, grünen, orangenen und blauen Spielgeräte jetzt an HF-Geschäftsführer Andy Storkebaum.

„Es ist essenziell, dass wir unsere Jugendmannschaften gut ausgerüstet in die neue Saison schicken“, betonte er. „Die lange Pause hat am Material gezehrt. Das verschleißt nämlich auch, wenn man es nicht benutzt.“ Dolscheid freute sich, dass die Kreissparkasse an dieser Stelle mit einer Spende helfen konnte: „Vereins- und gerade Jugendarbeit ist sehr wichtig. Das unterstützen wir gerne.“