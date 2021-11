Ein Sieg – und was für einer. . .

Na also, jetzt ist der Knoten endlich geplatzt. Gegen den HSV Minden-Nord feierten die Handballerinnen des SC Greven 09 ihren ersten Saisonsieg. Und der fiel auch noch sehr deutlich aus. Mit 41:24 schickten die Geers-Schützlinge die Gäste aus Ostwestfalen wieder auf die Heimreise. Unter dem Strich fiel der Erfolg auch in der Höhe verdient aus – umso größer war die Freunde über die beiden Punkte.

Gar nicht zum Schaudern war Halloween für die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 – ganz im Gegenteil. Sie holten am Sonntagabend in der Rönnehalle nämlich ihren ersten Sieg in dieser Saison. Und was für einen: Mit einem überdeutlichen 41:24 (21:13)-Erfolg endete das Heimspiel gegen den HSV Minden-Nord II. „Das war wichtig für die Moral und in der Höhe natürlich besonders schön“, freute sich Trainer Daniel Geers.

Von der ersten Minute an drückten die 09-Damen aufs Gaspedal und kamen vor allem über Tempogegenstöße zur 5:1-Führung (6.), mit der sie ihre Gäste direkt unter Druck setzten. „Wir hatten uns im Training auf die 3:2:1-Abwehr vorbereitet, mit der Minden-Nord in der ersten Halbzeit gespielt hat“, erklärte der SCG-Coach. „Das war aber schon mehr eine Manndeckung.“

Dass sie im Anschluss etwas hektischer wurden, konnten die 09-Damen weitestgehend mit ihrer starken Abwehrleistung wettmachen. Bis auf 5:4 (9.) kam die HSV-Reserve heran, doch das SCG-Team wollte sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und legte nach einer Auszeit (12.) noch einen Zahn zu. Dabei war die Drei-Tore-Serie zum 10:5 (17.) nur ein erster Schritt zur 19:10-Führung (27.), die Kathalena Essers mit einer gelungenen Einzelaktion markierte. Einen wesentlichen Beitrag leistete Sina Hübenthal, die für die Hälfte der zwölf SCG-Treffern in dieser Phase verantwortlich war und im gesamten Spielverlauf stolze 15 Tore erzielte.

Mit dem 21:13-Pausenstand hatten die 09-Damen bereits eine sehr gute Torausbeute erzielt. „Wir haben wenig verworfen“, lobte Geers die Treffsicherheit, die sich in der zweiten Halbzeit fortsetzte. Dabei kam das SCG-Team auch über die schnelle Mitte sowie ein starkes Kreisanspiel zum Torerfolg und konnte sich auf der anderen Seite des Spielfeldes nicht nur auf die Abwehr, sondern auch auf beide Keeperinnen verlassen. Erstmals mit zehn Treffern vorne lagen die Grevenerinnen, als Kirsten Austermann vom Kreis zum 25:15 (37.) traf. Danach bauten sie ihren Vorsprung noch weiter aus - über 32:20 (44.) und 36:22 (53.) bis zum 41:24-Endstand. Geers fand: „Das war eine tolle Mannschaftsleistung!“

Noch eine gute Nachricht hatte Heinz Schulte-Altedorneburg. Schon die ganze Saison über muss sich der SC Greven 09 in der Rönnehalle mit der Anzeige bzw. Ansage von Spielstand und -zeit behelfen. „Jetzt hat uns die Stadt zugesichert, dass pünktlich zu Weihnachten eine neue Anzeigetafel kommt“, freute sich der stellvertretende Abteilungsleiter.

09: Noetzel, Tadday - Hübenthal (15/2), Austermann (6), Suwelack (4), Essers (4), Overhageböck (3), Socha (3/1), Lamboury (2), Schwitte (1), Lake (1), Meinke (1), Mikowsky (1), Ortmeier.