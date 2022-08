Eine Kabinenpredigt bringt die Wende

Dass Srdjan Kosoric und Peters Melchers in der Kabine laut werden, ist eher ungewöhnlich, gehören beide 09-Trainer zu den ruhigeren Vertretern ihres Fachs. Nicht so in der Halbzeitpause des auf Donnerstag vorgezogenen Kirmesspiels des SC Greven 09 II. „Da mussten wir ein bisschen lauter werden, um die Mannschaft aufzurütteln“, berichtete Kosoric nach dem 2:1-Heimerfolg, bei dem sich die Grevener über weite Strecken sehr schwer mit dem Gegner und sich selbst taten.

Vor allem der torlose erste Durchgang warf bei den Trainern die Frage auf, warum ihre Spieler mit so wenig Engagement den Weg zum Torerfolg suchten. Immerhin: Die Kabinenpredigt verfehlte ihre Wirkung nicht. Mit deutlich mehr Fahrt und Dampf gelang es den favorisierten Nullneunern nach 52 Minuten, in Führung zu gehen. Torben Mais sorgte für das erlösende 1:0.

Gleichwohl platzte der Knoten nicht gänzlich. Die im Vergleich zur Vorsaison verstärkten Münsteraner hielten weiterhin dagegen und waren in der Folge dem Ausgleich ganz nah. Alleine das beherzte Eingreifen von 09-Keeper Moritz Mais verhinderte im letzten Augenblick den Gegentreffer. „Das hat er überragend gehalten“, zollte Kosoric seinem Schlussmann Respekt für die Parade, mit der Mais wesentlichen Anteil an den drei Punkten hatte. Den Deckel machte schließlich erneut Torben Mais drauf. In der Nachspielzeit traf er mit seinem zweiten Treffer zum 2:1. „Ein am Ende dann doch verdienter Sieg“, meinte Kosoric versöhnlich.