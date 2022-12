Endstation Viertelfinale

Stadtlohn, Gievenbeck, Münster 08, Theesen. Diese vier Mannschaften drückten dem B-Junioren-Turnier des SC Greven 09 am Mittwochnachmittag ihren Stempel auf. Schließlich waren es die Stadtlohner, die sich nach Neunmeterschießen den Sparkassen-Cup sicherten, der den zahlreichen Zuschauern zuvor sehenswerten Jugendfußball in der Rönnehalle geboten hatte. Einziger Wermutstropfen: Für die Gastgeber reichte es mit beiden Mannschaften für die Teilnahme an der Finalrunde. Dort allerdings war Endstation: Team A schied gegen Münster 08 (1:5) aus, Team B strich gegen den VfL Thessen (1:5) die Segel.

Die F4-Junioren des SC 09 schafften es dagegen in ihrem Turnier bis auf Platz zwei. Am Mittwochvormittag leisteten sich die heimischen Nachwuchskicker nur eine Niederlage (0:1 gegen Gemen). Dadurch mussten sie am Ende Borussia Emsdetten den Platz an der Sonne überlassen.

Ebenfalls auf Rang zwei landeten die E1-Junioren des SC 09 beim Sparkassen-Cup in der Rönnehalle. Im Finale gegen Gemen war die Luft raus (0:4). Dritter von insgesamt zehn Mannschaften wurde Kinderhaus vor der DJK Coesfeld.

Weiter geht es an diesem Freitag mit einem Turnier für U8-Junioren (12.30 bis 14.30 Uhr) sowie dem Silvester-Cup, bei dem sich unter anderem die Altherren von Gastgeber 09, dem SV Greven, Blau-Gelb Gimbte und Reckenfeld gegenüberstehen.