Erster Saisonsieg für die A-Jugend

Aufatmen bei den A-Jugendhandballerinnen des SC Greven 09. In Nordhemmern gelang der erste Saisonsieg.

Die A-Jugend des SC Greven 09 setzte sich haushoch in Nordhemmern durch.

Es war das dritte Spiel der Vorrunde 1 zur Oberliga im Handballverband Westfalen. Die A-Jugend des SC Greven 09 trat in Hille-Nordhemmern gegen den JSG LIT 1912 an.

Die 09-Mädels fanden von Beginn an perfekt ins Spiel, so dass sie nach gut fünf Minuten mit fünf Toren führten. Zum Ende der 1. Halbzeit konnten die Grevenerinnen diese Führung halten, auch wenn der Abstand zusammen schmolz.

In der zweiten Hälfte drehten sie dann richtig auf und bauten die Führung ständig weiter aus. Ein erster Sieg in dieser hochklassigen Oberliga schien somit greifbar. In den letzten Minuten zogen die Mädels mit vier Treffern bei nur einem Gegentreffer uneinholbar davon und konnten das Spiel souverän mit 33:22 für sich entscheiden.

Mit 16 Treffern erzielte die an diesem Nachmittag bestens aufgelegteFrieda Eckert als Linkshänderin auf der rechten Außenposition knapp die Hälfte aller Grevener Tore. Trainer Werner Meyer war einfach nur glücklich: „Nach den zwei knappen Niederlagen zu Beginn der Runde fühlen sich diese ersten beiden Punkte richtig gut an.“

Bereits am kommenden Samstag, 20. November, um 17 Uhr empfangen die 09-erinnen in der heimischen Rönnehalle den derzeit Zweitplatzierten HSV Minden-Nord. Danach geht es zum Tabellenführer nach Wettringen.

Greven 09: Paula Keller, Emma Schulte-Altedorneburg, Johanna Determann, Yara Diallo (2), Laura Dübjohann (2), Frieda Eckert (16), Mona Frische (1), Eva Herdt, Madita Howest (1), Marie Klemann, Antonia Kramer (6), Jasmin Rocklage, Lale Schmedt auf der Günne (4), Jessica Sriskandarajah (1).