„Es hat Klick gemacht“

Mittendrin, satt nur dabei. Yannick Bauer hat in Greven viele neue Ideen angestoßen und setzt auf die Entwicklung seiner jungen Mannschaft.

Der SC Greven 09 ist so etwas wie ein schlafender Fußball-Riese, der in den vergangenen Jahren extreme Mühe hatte, aus den Federn zu kommen. Versuche gab es zuhauf, doch am Ende taumelte der Bezirksligist jeweils schlaftrunken und verpasste damit seine sportlichen Ziele. Mit der Verpflichtung von Yannick Bauer als neuen Trainer hat sich vieles grundlegend geändert. Unter Bauer wirkt das Team vom Sportgelände Schöneflieth runderneut, frisch, wach – und hat sich von der lähmenden Tabellen-Wolldecke befreit, wie der Coach im Gespräch mit Redakteur Martin Weßeling zu verstehen gibt.